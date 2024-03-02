У ЗСУ розповіли, як Росія адаптується до постійних втрат авіації

Знищення українськими військовими російських літаків Су-34 спонукає окупантів до зміни тактики авіаційних ударів. Про це стверджують в Силах оборони.

Нещодавно українські воїни знищили черговий Су-34 Росії, що змушує агресора переглядати свої плани використання авіації. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на слова Іллі Євлаша, начальника пресслужби ОСУВ "Хортиця", в ефірі національного телемарафону.

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Ворог не здається, але змінює методи

Євлаш зазначив, що, попри втрати, російська армія продовжує використовувати свою авіацію. Однак може дещо коригувати тактику та кількість авіаударів.

"Можливо, вони перейдуть на застарілі моделі літаків, як-от Су-25, чи залучать армійську авіацію. Наше завдання – ускладнити їм використання авіації настільки, щоб вони відчували максимальний дискомфорт", – наголосив він.

Ворог не припиняє авіаційні атаки, але ми змушуємо їх переосмислювати свої дії та шукати нові підходи,

– додав Євлаш.

За словами речника, українські захисники постійно вдосконалюють методи протидії ворожій авіації, що є ключовим аспектом стримування агресора та зниження ефективності його авіаударів.

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За останні два тижні відбулося знищення значної кількості російських літаків, що засвідчує високу ефективність української протиповітряної оборони. Серед збитих авіасуден – винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, які вважаються одними з ключових елементів російської тактичної авіації.

Після втрати чималої кількості літаків, включно з рідкісним А-50, який забезпечує радіолокаційне виявлення та управління, російські військові відчувають тиск та необхідність змінювати тактику. Збитки суттєво впливають на здатність російських сухопутних військ проводити операції.

За даними британської розвідки, Росія може намагатися розконсервувати літаки А-50, щоб компенсувати втрати та продовжити розвідувальну діяльність. Вочевидь, це викликано саме необхідністю підтримки сухопутних військ та забезпеченням їхньої координації.

Водночас на Півдні України спостерігається зниження кількості вильотів російської авіації, що може бути пов'язано з підвищенням ризиків для ворожих пілотів. Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня, повідомила про зменшення кількості тактичної авіації, що також підтверджує зміну тактики ворога.

Власне, російські літаки, які намагалися завдати удару з неба, були змушені відступити через загрозу збиття українською ППО. Це демонструє високий рівень готовності та ефективності українських оборонців неба, які постійно вдосконалюють свої засоби боротьби з ворожою авіацією.