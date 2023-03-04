35 кілометрів – не так і далеко: деталі від Повітряних сил про збиття Су-34 біля Єнакієвого

4 березня 2023, 09:45
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Бійці Нікопольського зенітного ракетного полку збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 біля Єнакієвого. У Повітряних сил розповіли деталі знищення ворожого літака.

Тимчасово окуповане Єнакієве розташоване в тилу ворога. Втім, 35 кілометрів – вже не так і далеко. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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Юрій Ігнат зазначив, що в перші тижні російської агресії наші захисники збивали по декілька таких літаків за день. Ворожі пілоти думали, що Повітряні сили вже знищені і їм нічого не зроблять. Однак, українські воїни довели протилежне.

Це були перші тижні агресії, але їх (літаків – 24 Канал) збивали доволі-таки багато. І зараз така, як то кажуть, жирна ціль, то для нас така знакова подія, тим паче, якщо ще й пілоти не вижили, це взагалі дуже добре,
– наголосив Ігнат.

Також речник зазначив, що треба привітати зенітників. Такі речі надихають, особливо коли бачиш візуалізацію, як реагують в Росії на ці речі, – це дуже гарний стимул.

Українські воїни вже знищили доволі-таки велику частину авіації Росії, втім, у ворога, на жаль, залишилося ще немало техніки. Річ у тім, що держава-агресорка є виробником цих літаків Су-34. Це двомісний винищувач-бомбардувальник. Раніше був Су-24, на його заміну прийшов Су-34 нового покоління. 

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Що відомо про збиття російського Су-34

  • 3 березня українські зенітники збили ворожий винищувач-бомбардувальник біля тимчасово окупованого Єнакієвого в Донецькій області. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що один пілот загинув, інший – готується скласти йому компанію.
  • Російські загарбники згодом підтвердили втрату свого літака. Ба більше, у мережі оприлюднили відео з місця падіння. Українські воїни перетворили російський Су-34 на купку сміття. Фото та відео можна переглянути тут.
  • Володимир Зеленський зазначив, що літак противника збили бійці Нікопольського зенітного ракетного полку.
  • За інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого літака окупантів складає 36 мільйонів доларів.
  • За допомогою Су-34 на початку березня 2022-го росіяни скидали фугасні бомби на Україну.

Автор: Юлія Лобурак