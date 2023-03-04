35 кілометрів – не так і далеко: деталі від Повітряних сил про збиття Су-34 біля Єнакієвого

Бійці Нікопольського зенітного ракетного полку збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 біля Єнакієвого. У Повітряних сил розповіли деталі знищення ворожого літака.

Тимчасово окуповане Єнакієве розташоване в тилу ворога. Втім, 35 кілометрів – вже не так і далеко. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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Юрій Ігнат зазначив, що в перші тижні російської агресії наші захисники збивали по декілька таких літаків за день. Ворожі пілоти думали, що Повітряні сили вже знищені і їм нічого не зроблять. Однак, українські воїни довели протилежне.

Це були перші тижні агресії, але їх (літаків – 24 Канал) збивали доволі-таки багато. І зараз така, як то кажуть, жирна ціль, то для нас така знакова подія, тим паче, якщо ще й пілоти не вижили, це взагалі дуже добре,

– наголосив Ігнат.

Також речник зазначив, що треба привітати зенітників. Такі речі надихають, особливо коли бачиш візуалізацію, як реагують в Росії на ці речі, – це дуже гарний стимул.

Українські воїни вже знищили доволі-таки велику частину авіації Росії, втім, у ворога, на жаль, залишилося ще немало техніки. Річ у тім, що держава-агресорка є виробником цих літаків Су-34. Це двомісний винищувач-бомбардувальник. Раніше був Су-24, на його заміну прийшов Су-34 нового покоління.

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