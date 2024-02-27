Збивають на великих відстанях: Ігнат розповів, як ЗСУ нищать російські винищувачі
Українські захисники зранку 27 лютого приземлили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже восьмий збитий літак протягом лютого.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що такі винищувачі ворог використовує для атаки керованими авіабомбами. Особливо активні Су-34 на Авдіївському напрямку, передає 24 Канал.
До теми Бортів А-50 немає кілька днів, – Ігнат про те, як змінилася тактика ворога після втрат в авіації
Збивають літаки на великих відстанях
Ігнат повідомив, що українські захисники збивають ворожі літаки на великих відстанях, тому не завжди можна побачити збитий борт, що палає і падає. Він зауважив, що окупанти й цього разу будуть, звичайно, говорити, що це вигадки. Однак дуже часто у мережі можна побачити фото та відео збитої російської техніки, що є доказом успішної роботи ЗСУ.
У Повітряних силах додали, що ворог використовує Су-34 для завдання авіаударів. Винищувачі Су-35 здійснюють прикриття під час таких операцій.
Активізувалися Су-34 ще раніше на Авдіївському напрямку, куди спрямували величезну кількість авіабомб. Літаки Су-34 є основними носіями цих бомб. Прикривають їх Су-35, здійснюють винищувально-авіаційне прикриття. Таким чином потрапляють інколи в зону ураження наших систем ППО, яких, на жаль, не так багато, але якщо грамотно сплановано дії, якщо спецоперація вдається, то ми бачимо такі результати,
– розповів деталі Ігнат.
Водночас він додав, що зараз на фронті спостерігається рекордна кількість безпілотників. Особливо на Півдні, де по Дніпру висять дрони різних типів. Схожа ситуація й на Харківщині та, зрештою, по всій лінії розмежування.
"Вони сьогодні активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб, вочевидь, планувати свої якісь бойові дії", – додали в Повітряних силах.
ЗСУ "мінусує" ворожу авіацію
Українські захисники продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Зокрема, лише протягом лютого ЗСУ приземлили 9 різних літаків та гелікоптер. Так, Росія втратила:
- 7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52;
- 17 лютого ЗСУ приземлили відразу 3 літаки на Сході – 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 1 винищувач Су-35;
- 18 лютого українські захисники збили один Су-34. Ліквідували ворожий борт воїни повітряного командування "Схід";
- 19 лютого на Сході збили 2 винищувачі – Су-34 та Су-35, які також намагалися завдати авіаударів;
- 21 лютого збили ще один Су-34;
- 23 лютого над Азовським морем збили літак-розвідник А-50,
- 27 лютого на Сході збили восьмий літак – Су-34.