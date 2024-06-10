В одному з них сам загорівся двигун: авіаексперт про недоліки "надсучасного" російського Су-57

В Росії 8 червня на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області було уражено Су-57. За повідомленням ГУР, внаслідок операції могли постраждати одразу два літаки.

Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський сказав 24 Каналу, що Су-57 – це "найсучасніший" російський літак. Росіяни вважають його винищувачем "п'ятого покоління", проте щодо цього твердження є сумніви.

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Росія не спроможна захищати свою авіацію

Характеристики Су-57 не відповідають параметрам літаків "п'ятого покоління". Водночас він може нести та запускати Х-69 – ракети збільшеної дальності. Останнім часом ворог активно їх використовував по території України під час масованих обстрілів.

Росія планувала активно вводити в експлуатацію Су-57. З 2010 року росіяни намагаються також його активно продавати закордонним партнерам. Однак під час показових польотів перед індійською делегацією на одному з літаків після посадки сам загорівся двигун. Потім займання поширилось на весь літак. Проте росіяни після того відновили винищувач,

– пояснив авіаексперт.

Тому такі удари по стратегічно важливих об'єктах Росії, на його думку, суттєво впливають на її імідж, а також демонструють те, що вона не спроможна захищати ці об'єкти.

"Є інформація, що на цьому аеродромі додатково було уражено ще систему протиповітряної оборони на кшталт ЗРК С-300 та ЗРПК "Панциря". В цілому виходить, що російські аеродроми, де перебувають їхні важливі літаки, не захищені. Також системи раннього попередження – загоризонтні РЛС – не мають відповідного захисту", – зауважив Анатолій Храпчинський.

Су-57 Це багатоцільовий винищувач, найкращий, який Росія має на озброєнні. За її класифікацією, Це багатоцільовий винищувач, найкращий, який Росія має на озброєнні. За її класифікацією, Су-57 , нібито, є літаком "п'ятого покоління". Проте військові експерти вважають, що він є літаком перехідного типу, адже його характеристики відповідають радше параметрам "четвертого+ покоління". Відповідно до концепції літака "п'ятого покоління", його двигун має бути захищений від відповідного радіоелектронного обладнання та від теплового випромінювання. Однак Су-57 обладнані двигунами так званого першого етапу. Аналогічні встановлені на літаках Су-35 і Су-34.

Що відомо про ураження Су-57