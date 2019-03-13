Субсидія готівкою: яке покарання чекає на боржників

Для українців, які мають місячну заборгованість за житлово-комунальні послуги, будуть введені санкції.

У програмі "Вердикт" на Еспресо.TV віце-прем'єр Павло Розенко сказав, українці сьогодні є відповідальними. Вони знають, що "субсидія – це державна допомога, яка надається для сплати в першу чергу за житлово-комунальні послуги".

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За його словами, для тих громадян, які вчасно не сплачуватимуть житлово-комунальні послуги, буде введене покарання.

З 1 травня буде діяти норма, по якій людина, яка має місячну заборгованість за житлово-комунальні послуги не отримає субсидію на наступний період. За ці два місяці люди зможуть звикнути до нового порядку виплати субсидій,

– наголосив віце-прем'єр.

Що передбачає субсидія готівкою? З 1 березня в Україні розпочався новий етап монетизації субсидій. Українці отримають державну допомогу на оплату комунальних послуг у готівковій формі.

Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.



Монетизація субсидій в Україні