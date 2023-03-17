Дипломатичний програш Китаю: чи приїде Сі Цзіньпін до Москви після ордеру на арешт Путіна

Сі Цзіньпін має приїхати з візитом 20 – 22 березня до Москви. Проте після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна, якого підозрюють у скоєнні воєнного злочину, поява глави Китаю поряд з кремлівським диктатором викликає багато питань.

Політолог Тарас Загородній вважає, що китайська політика перебуває на роздоріжжі. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, Китай хоче показати світу, що є другим центром впливу, і він активізувалися на зовнішніх напрямках особливо після того, як Сі Цзіньпіна офіційно було переобрано на третій термін.

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Погано працює розвідка

Політолог зазначив, що після цього Сі почав нагадувати Путіна саме тим, що може зробити помилку.

Після того, як очільнику Кремля була оголошена підозра, причому, не за військові злочини, а за злочин проти дітей, це означає, що китайська дипломатія не прорахувала такий хід,

– підкреслив він.

На його думку, це ще раз розвіює міф про "велику мудрість" Китаю, або про те, що в них погано працює розвідка, адже вони не змогли передбачити таку можливість,

Що б там не задумував Китай, тепер візит Сі Цзіньпіна до Росії і його поява поряд з людиною, яку звинувачують у злочинах проти дітей, виглядає занадто,

– вважає Загородній.

За словами політолога, глава КНР опиняється в дуже незручній ситуації: адже виявляється, що авторитет Китаю полягає в тому, що він підтримує злочинця, що скоїв злочин проти дітей? І чи може тоді Китай бути моральним центром впливу? І які цінності він несе?

Промах Китаю

Загородній підкреслив, що Сі Цзіньпін з одного боку не може відмовитись від цього візиту (хоча, не можна виключати, що він не приїде до Москви), а з іншого поставлений у "виделку": і приїхати погано, і не приїхати – теж погано.

Якщо глава Китаю не приїде до Росії, то покаже, що Пекін злякався Сполучених Штатів, тому напевно, що Сі приїде. Але це вже дипломатичний програш Пекіну,

– зазначив політолог.

Співрозмовник, припустив, якщо теоретично Сі домовлявся з Путіним, що він підтримає Москву, але це не означає, що домовленість буде реалізована.

Крім того, цим кроком колективний Захід демонструє, що з Путіним жодних перемовин вже бути не може. І мрії деяких західних політиків, що можуть бути якісь перемовини і перемир'я на умовах Росії, вже не реалізуються,

– підкреслив він.

На його думку, Пекін опиняється у ситуації, коли ставить на лідера, який точно скоро піде – не факт, що Путін досидить свій президентський термін до кінця, як він планував, і це є промахом Китаю.

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Китайці перестаралися

Раніше повідомлялось, що Сі Цзіньпін може провести перемовини з Володимиром Зеленським. Але наразі в Офісі Президента України наголошують, що поки рано про це говорити. Адже є певне небажання Китаю йти на контакт.

Глава Китаю настільки повірив Путіну, що в нього з'явилась дихотомія в його розумінні світу. З одного боку Китай хоче бути наддержавою: намагаючись виступати миротворцем в питанні війни в Україні, йому потрібно розмовляти з двома сторонами конфлікту,

– відзначив політолог.

За його словами, спілкуючись з агресором, не засуджуючи його, Пекін при цьому відмовляється розмовляти з жертвою агресії – Україною, це підриває довіру до Китаю як до можливого партнера.

У західних країн можуть бути недоліки. Але у США, принаймні, є чіткий набір цінностей в рамках парадигми, в якій вони діють. У них є прогнозованість і зрозумілість, чого вони хочуть,

– вважає співрозмовник.

Проте Китай, на його думку, своїми стосунками з Росією ставить себе в становище, коли всі починають розуміти, що джерелом небезпеки стає вже він сам. І це створює більше причин для побудови аналога НАТО вже в самій Азії, щоб протистояти КНР.

"Китайці перестарались і відійшли від принципів, які вони тривалий час наслідували", – відзначив Тарас Загородній.

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