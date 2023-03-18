Гірше за санкції: що означає ордер на арешт Путіна та як він сковує Росію

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі оголосив про ордер на арешт Владіміра Путіна. Це рішення підтримала Україна та її західні партнери.

Рішення суду має як символічне, так і практичне значення. Детальніше про те, як Путін і Росія опинилися у скрутному становищі через ордер – аналізує журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Небезпечна поїздка для Путіна: хто першим може затримати диктатора

МКС в Гаазі 17 березня офіційно оголосив про видачу міжнародного ордера на арешт диктатора Путіна за скоєння ним міжнародного воєнного злочину.

Варто пояснити, що наразі мова йде лише про один із низки злочинів, а саме суд звинувачує Путіна у незаконній депортації населення, зокрема дітей з окупованих територій України до Росії.

Офіс генпрокурора України зафіксував депортацію понад 16 тисяч дітей з окупованих регіонів, але реальна цифра може бути набагато більшою. Тож тепер Путіна звинувачують у депортації цих дітей, починаючи з 24 лютого минулого року.

Таке рішення суду в Гаазі означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Наприклад, вже у серпні російський диктатор має відвідати саміт БРІКС у ПАР. І тут вже розвивається цікава історія.

Адже Південно-Африканська Республіка входить до числа 118 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов'язок забезпечити виконання ордера на арешт. Тобто, Південна Африка буде юридично зобов'язана арештувати та передати до суду Путіна, якщо той все ж наважиться на візит на саміт у серпні.

Чому ПАР буде вимушена видати Путіна

Звісно, ймовірність того, що президент ПАР Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в наручниках, вважається дуже віддаленою. Адже Південна Африка має певну історію в цій сфері, оскільки відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС, під час його візиту у 2015 році.

Однак така поведінка ПАР кине ще більшу тінь на країну. Отже, не виключено, що Путіна попросять просто не з'являтися на саміті особисто.

Однак, не виключено, що Путін постане перед судом після арешту в іншій країні, можливо навіть в самій Росії. Сьогодні головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Путін у будь-який момент може постати перед судом. І не варто вважати, що це щось малоймовірне.

"Ніхто не повинен відчувати, що в нього є свобода дій. Ніхто не повинен відчувати, що може діяти вільно, і вже точно ніхто не повинен відчувати, що може діяти і безкарно чинити геноцид, злочини проти людяності або воєнні злочини. Ті, хто вважає, що неможливо притягнути до відповідальності Путіна, не розуміє історії.

Тому що головні нацистські воєнні злочинці, колишній президент Югославії Мілошевич, колишній політик боснійських сербів Караджич, колишній президент Ліберії Тейлор, колишній прем'єр-міністр Жан Камбанда з Руанди і так далі – усі вони були могутніми, впливовими людьми, і все ж таки вони опинилися в залах суду, де їхню поведінку розглядали незалежні судді. І це також дає привід сподіватися, що закон, як би важко це не було, може бути верховним", – сказав Хан.

Варто додати долю таких лідерів, як президент Лівії Муаммар Каддафі, який просто не дожив до суду, бо його вбили повстанці в його ж країні.

Настрої в Кремлі стали більш похмурим: у розвідці кажуть, що Путіну шукають заміну

У ГУР МО вже заявили, що настрої в Кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії. Там вже шукають наступника Путіну.

Представника розвідки Андрій Юсов повідомив, що у Кремлі явно був переляк, адже навіть пропагандисти були розгублені у своїх шоу і не знали, як цю новину подати російському глядачу.

Але, що більш важливо, коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни. Отже, за даними розвідки, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Йдеться про пошук наступника Путіна, і шукає його вже не диктатор, а інші люди з його оточення.

Однак, схоже, що це лише початок. Президент Міжнародного кримінального суду Петро Хофманський заявив, що ордер на арешт Путіна є дуже важливим сигналом для всього світу і жертв схеми насильницької депортації тисяч українських дітей до Росії.

Але це ще далеко не крапка, адже далі ще довгий та складний процес з розслідування інших злочинів, вчинених Путіним.

Як взагалі працює МКС та чому це удар по Путіну

Варто все ж зупинитися на питанні, а як взагалі працює МКС? По-перше, варто зазначити, що МКС в Гаазі працює згідно з Римським статутом.

123 країни є учасниками договору, але є дуже великі та помітні винятки, включаючи Росію та США. І, якщо на те пішло, Україна також не ратифікувала Римський статут.

Отже, будь-хто, обвинувачений у злочині, здійсненому на території країн, що входять до Римського статуту, підпадає під юрисдикцію МКС.

Але виникає логічне питання, а як суд в Гаазі збирається судити Путіна, якщо ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут? Річ у тім, що хоча Україна не є членом суду, наша держава раніше визнала його юрисдикцію.

Таким чином, суд може засудити Путіна за воєнні злочини, скоєні на території України. Єдиний нюанс – МКС не проводить заочних судів, отже поки Путіна не затримають – фактичного вироку не буде. І, на перший погляд, таке затримання російського диктатора виглядає малоймовірним.

Та сам факт розгляду цієї справи вже б'є по репутації і самого Путіна, і Росії як такої. Звісно, варто розуміти, що міжнародне правосуддя може тривати роками. Яскравим прикладом є розслідування справи щодо збиття Боїнга MH17 у 2014 році.

Але низка західних юристів вже стверджує, що міжнародний протест проти Росії є унікальним, і це може дати суду можливість діяти інакше і, що важливо, набагато швидше.

По факту, МКС має підтримку всього західного світу, навіть якщо частина з цих країн і не ратифікувала Римський статут. Отже, кожна із цих країн вливає в суд достатньо ресурсу, аби пришвидшити процес.

Загалом навіть сам факт оголошення про ордер на арешт Путіна менше ніж за рік – це вже прецедент. За інших умов ми могли б чекати такого рішення ще кілька років.

Поки Путін на волі – з Росії не знімуть санкції: як світ реагує на ордер

Підтримка суду у питанні розслідування злочинів в Україні дійсно безпрецедентна. Сьогодні, наприклад, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб відверто заявив, що його країна допоможе Міжнародному кримінальному суду в Гаазі в судово-медичній експертизі та розслідуванні звинувачень, висунутих проти російського диктатора.

Окрім того, представник Британії в ООН вже виступив на Радбезі ООН та закликав інші країни також долучатися до розслідування, адже винні за воєнні злочини армії Росії в Україні мають бути справедливо покарані. Він запевнив, що Лондон вітає рішення суду в Гаазі про ордер на арешт Путіна.

Так само на підтримку розслідування виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що ніхто у світі не стоїть вище за закон, і це те, що стає зрозуміло прямо зараз, на прикладі диктатора Путіна.

Водночас президент США Джо Байден вважає абсолютно виправданим рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Путіна. Байден заявив, що хоч МКС не визнаний Штатами, проте ордер є дуже сильним аргументом, адже Путін очевидно скоїв воєнні злочини.

Отже, не виключено, що і США також певним чином допоможуть у пришвидшенні розслідуванні. Тим паче, що сьогодні у Держдепі США додали, що Сполучені Штати не мають жодних сумнівів, що Росія та її збройні сили скоюють воєнні злочини в Україні, отже рішення незалежного суду лише вітають.

Та навіть якщо скептично ставитися до ймовірності швидкого арешту Путіна, то у цій справі про ордер на арешт диктатора є ще одна важлива складова, яку сьогодні озвучив колишній очільник Управління глобального кримінального правосуддя в Держдепартаменті США Стівен Рапп.

За його словами, Росія не зможе вийти з-під санкцій, якщо ордер на арешт диктатора Путіна не буде виконано. Тобто, окрім того, що сам Путін стає ще більшим ізгоєм, Росія загалом може не розраховувати на зняття накладених на неї санкцій, якщо Путін залишатиметься на свободі.