Після них будуть офіцери: політолог пояснив важливість ордерів на арешт російських командувачів
Суд Гааги видав ордери на арешт командувачу Чорноморського флоту Росії Віктору Соколову та командувачу дальньої авіації Сергію Кобилашу. Вони несуть кримінальну відповідальність за вчинені ними воєнні злочини.
Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що у списку російських військових злочинців лідером є Владімір Путін. Нагадаємо, що 17 березня 2023 року МКС в Гаазі видав ордер на арешт очільника Кремля.
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Це катастрофічно потрібно
Після Путіна вже нижчий прошарок російських військових злочинців, за словами Давидюка, дістає покарання.
Якщо раніше у цьому списку був Путін та його найближче оточення, то зараз вже вдають ордери на арешт командувачів. Після них будуть офіцери, а потім – решта,
– зауважив політолог.
Водночас висловлюється скепсис, що суд Гааги доволі довго готує звинувачення та видає ордери на арешт російським військовим злочинцям.
Проте він нагадав, що балканських злочинців, які порушували права людини, вбивали дітей, все одно знаходили, привозили в Гаагу і доводили до суду.
Дуже добре що суд Гааги видає ці ордери на арешт, тому що вони катастрофічно потрібні для того, щоб покарати Росію та "вгамувати" російське суспільство, яке захлинається у фашистських бажаннях ліквідувати українське населення, українських дітей, українську інфраструктуру,
– наголосив Давидюк.
Проблема також полягає в тому, що дуже багато російських військових злочинців не є кваліфікованими міжнародними інституціями. Хоча українські юристи і фіксатори їхніх злочинів працюють – зафіксовано вже близько 10 тисяч злочинів.
"Проте хотілося, щоб більше справ цих злочинців передавалось до суду і щоб збільшувалась кількість вироків, а також їхніх переслідувань. Тому що вони будуть тікати по різних країнах, ховатися в Азії, в джунглях, адже усвідомлюють, що їх все одно будуть шукати", – відзначив політолог.
Що відомо про видачу ордерів на арешт російських командувачів
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачу Чорноморським флотом Росії Віктору Соколову та командувачу дальньої авіації Сергію Кобилашу. Їм ставиться в провину скоєння злочинів щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.
- Як повідомили в суді, ордери Соколову та Кобилашу були видані на підставі клопотань, поданих звинуваченням. Підозрювані зокрема несуть відповідальність за воєнні злочини – напади на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів, злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій.
- Водночас зміст ордерів оголошено секретним, щоб захистити свідків і гарантувати безпечність розслідування.
- Також 17 березня 2023 року МКС в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Крім того, ордер на арешт було видано Марії Львовій-Бєловій – уповноваженій президента Росії у справах дитини.
- Суд в Гаазі вважає Путіна та Львову-Бєлову причетними до незаконної депортації та переміщення дітей із окупованих територій України до Росії.