Суд у Львові заарештував Медведчука без права на заставу

Личаківський районний суд Львова заарештував Віктора Медведчука без права на заставу. Відповідне рішення ухвалили 16 квітня.

Кум Путіна має право подати апеляційну скаргу. Пресслужба суду нагадала, що Медведчука оголошували у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

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Cлідчий суддя Личаківського районного суду Львова обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні.

Запобіжний захід обрали без визначення застави.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше допустила обмін Медведчука на наших полонених. Вона наголосила, що зважатимуть на технічну сторону.

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