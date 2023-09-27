Цинізму немає меж: у Ростові-на-Дону розпочали нове "судилище" над захисниками "Азовсталі"

У Ростові-на-Дону 27 вересня розпочали нове "судилище" над захисниками "Азовсталі". На лаві підсудних опинилися 24 Героя полку "Азов".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що українських захисників хочуть засудити до довічного ув'язнення, передає 24 Канал.

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"Азовцям" інкримінують "захоплення влади"

Про початок "судилища" стало відомо із соцмереж. Росіяни у телеграм-каналі публікують відео, на якому "азовці" сидять у залі суду.

Андрющенко заявив, що захисникам "Азовсталі" інкримінують кілька статей російського кримінального кодексу. Мовиться про:

статтю 278 "Насильницьке захоплення влади",

статтю 205.5 "Участь в терористичній організації".

Згідно з російським законодавством, санкції цих статей передбачають довічне ув'язнення.

Ще раз. Громадянам України країна окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно,

– мовиться у дописі Андрющенка.

Радник мера наголосив, що судилище у Ростові-на-Дону – це відверта відповідь путінського режиму на початок слухань в Міжнародному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей.

"Судилище" над захисниками "Азовсталі": дивіться відео

Окрім цього судилища, росіяни 22 вересня 2023 року посадили за ґрати на 22 роки українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського. У мережі також показали відео з чоловіком, який називає себе Варбанським. Під запис він стверджує, що його буцімто звинуватили "жорстокому поводженню з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна". Тоді, як стверджують окупанти, унаслідок обстрілу постраждала школа у селищі Бердянське під Маріуполем.

Росія цинічно засуджує українських захисників