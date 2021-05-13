Суд обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку: онлайн-трансляція

Печерський районний суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Його підозрюють у державній зраді та замаху на розтрату національних ресурсів у Криму.

Прокурори вимагають взяття під варту політика. Крім того, Офіс генпрокурора визначив заставу для Медведчука у розмірі понад 300 мільйонів гривень.

Важливо Офіс генпрокурора проситиме суд взяти під варту Медведчука

Зауважимо, раніше РНБО заблокувала усі активи та рахунки кума Путіна, наклавши на нього санкції. Тож, ймовірно, він не зможе використати їх для внесення застави.

Суд обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку, дивіться трансляцію:

Що відомо про суддю, який головує на засіданні

Помічники Медведчука розповіли "Сьогодні", що засідання буде вести суддя В'ячеслав Підпалий.

Журналіст Назар Приходько, зазначив, що цей суддя відомий тим, що зняв арешт з рахунків члена "сім'ї" Януковича. Крім того, Підпалий у 2018 році дав доступ до телефонних розмов та листування журналісток Наталки Седлецької та Христини Бердинських в межах справи проти директора НАБУ Артема Ситника.

Що відомо про справу Медведчука