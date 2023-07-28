На Мальдіви під час війни: суд обрав запобіжний захід для Арістова

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юрію Арістову. Відповідне рішення винесли 28 липня.

Про це розповіли у ДБР. Досудове розслідування досі триває.

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Арістову обрали запобіжний захід

За матеріалами ДБР та клопотанням генпрокурора Печерський райсуд Києва 28 липня обрав Арістову міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють у "внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів" для організації елітного відпочинку на Мальдівах.

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За інформацією "Ми – Україна", термін дії запобіжного заходу для нардепа становить 60 днів. До 27 вересня він має носити електронний браслет, здати документи та прибувати на виклик на вимогу судді та прокурора.

Рішення не визнаю і буду боротись. Я думаю, що це політична і морально-етична помилка, тому й такий результат. Я це усвідомлюю, тому буду в суді доводити свою правоту,

– заявив Арістов після засідання.

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Про підозру Арістову повідомили 27 липня. Працівники ДБР встановили, що народний обранець свідомо вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо:

терміну свого перебування за кордоном,

мети відрядження,

країни перебування,

часу повернення до України.

Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього візиту народного депутата на Мальдіви під час війни,

– повідомили у ДБР.

Слідчі Бюро з'ясовують яким чином нардеп зміг опинитися на курортному відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон. Вони вже встановили, що Арістов перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші на Мальдівах у середині липня 2023 року.

"З жінкою та дітьми він до 22 липня відпочивав у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. Слідство підтвердило, що у період з 5 червня по 22 липня 2023 року депутат перебував за межами України", – зазначили в ДБР.

Згідно з документами, він виїхав на 3 дні до Польщі на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва України з литовським урядом. 10 липня, перебуваючи за кордоном, Арістов дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня. До електронної системи охорони здоров'я, ймовірно, внесли неправдиві відомості, оскільки медичний огляд нардепа фактично ніхто не здійснював.

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