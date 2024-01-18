Справа Гринкевича: суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних

Ввечері одному з підозрюваних у справі щодо закупівель одягу для наших захисників обрали запобіжний захід. Сторона обвинувачення збирається подавати апеляцію.

У четвер, 18 січня Андрію Колотилу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Її розмір становить 500 мільйонів гривень.

Читайте також Гринкевича хочуть відправити під варту з альтернативою застави: клопотання Офісу генпрокурора