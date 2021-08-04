Суд продовжив обирати запобіжний захід Чаусу: клопотання про відвід судді відхилили

Антикорупційний суд 4 серпня почав розглядати справу Миколи Чауса. Суд відхилив клопотання адвоката Чауса про відвід судді та продовжив обирати запобіжний захід підозрюваному.

Також відомо, що Чаусу обиратимуть запобіжний захід під час закритого засідання. У такому режимі його продовжать після перерви.

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Суд продовжив розгляд справи екссудді Миколи Чауса

Суд оголосив про перерву у засіданні. Адвокат Миколи Чауса клопотався про заміну судді. Суд відхилив клопотання захисту Чауса. Про це розповіла речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Суд відмовив у відводі судді. Суддя, який вів цю справу спочатку, не отримав рішення. Суддя залишається той же – Володимир Воронько,

– заявила Чемерис у ефірі одного з українських телеканалів.

Згодом вона додала: "Розгляд справи розпочнеться сьогодні. Чи буде розгляд завершено сьогодні, я не знаю".

Телеграм-канал "NABU Daily by Олег Новіков" повідомив, що Миколі Чаусу обиратимуть запобіжний захід під час закритого засідання.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько задовольнив клопотання адвоката колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса про проведення закритого засідання,

– мовиться у повідомленні.

Також наразі невідомо, чому заяву про відвід судді не задовольнили.

Справа екссудді Миколи Чауса: коротко