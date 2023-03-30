Суд ще не ухвалив рішення щодо Лаври: що означає відмова у забезпеченні позову УПЦ МП

Суд відмовив у забезпеченні позову представникам Московського патріархату, які хотіли призупинити своє виселення з Києво-Печерської Лаври. Однак це ще не кінець справи.

Про те, що суд відмовив проросійським попам, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

До речі Суд відмовився призупинити виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

Що означає рішення суду

Представники УПЦ МП хотіли призупинити своє виселення з Лаври. Тому й вдались до окремого юридичного інструменту – забезпечення позову.

Якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, ухвалюють рішення, аби не вчиняли жодних дій до основного рішення суду. Тобто забезпечення позову могло б поставити виселення попів на паузу.

Однак цього не сталось. Це означає, поки суд не винесе рішення, священники однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври.

УПЦ МП хочуть оскаржувати рішення

Навіть після того, як суд розгляне позов УПЦ МП та оголосить про своє рішення, воно може бути оскаржене в апеляції

У Московському патріархаті вже заявили, що будуть оскаржувати рішення Господарського суду. Стверджують, нібито суд "безпідставно" відмовив монастирю.

Відмова не набула законної сили, вона буде оскаржена в апеляційному порядку,

– мовиться у повідомленні.

Попи натякають, що не планують залишати Лавру до завершення судів. Кажуть, мовляв, будь-які спроби виселити їх звідти "є незаконними".

Очевидно, що священники намагаються затягувати час. До речі, сам позов розглядатимуть 26 квітня.

Приміщення належить державі

Приміщення Києво-Печерської Лаври належать державі. Це означає, що одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони.

Попи використовують юридичні зловживання, аби представити ситуацію так, нібито територія заповідника перебуває в їхній власності.

Що цьому передувало