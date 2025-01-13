Казус американського права: що означає вирок суду в справі Трампа

Суд Нью-Йорка виніс вирок Дональду Трампу у справі про шахрайство. Як покарання йому призначено безумовне звільнення. Суд визнав Трампа винним у скоєнні злочину, але вважав недоцільним засуджувати його до штрафу, умовного терміну чи тюремного ув'язнення.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко розповіла в ефірі 24 Каналу, що американське право базується на прецедентах. Це означає, що якщо людина не має попередніх кримінальних злочинів, а стаття, за якою її звинувачують, передбачає невеликий термін ув'язнення, то таку особу, як правило, засуджують до штрафу, а не до тюремного ув'язнення.

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Вона додала, що Дональда Трампа не засудили б до ув'язнення.

Як відреагував Трамп

Водночас багато хто очікував, що президента зобов'яжуть сплатити штраф.

Наразі Трамп залишається визнаним кримінальним злочинцем, але без будь-якого покарання. Ось такі казуси американського права,

– сказала Філіпенко.

Окрім того, вона зазначила, що Трамп невдоволений винесеним вироком. Він вважає себе повністю невинним. Його команда має намір подати апеляцію, вимагаючи скасування обвинувального висновку за всіма 34 пунктами.

"Було ухвалено рішення про безумовне звільнення. Суддя наголосив, що цей вирок не скасовує обвинувального висновку, але частково пов'язаний із правовим захистом президента. Це пояснюється тим, що ув'язнення могло б серйозно ускладнити його діяльність", – підсумувала Олександра Філіпенко.