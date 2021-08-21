Суд виправдав поліцейського, який під час заворушень у Вашингтоні застрелив ветеранку ВПС
21 серпня 2021 , 08:55Читать новость на русском
Джерело:Daily Mail
У Штатах суд виправдав поліцейського, який застрелив ветеранку Військово-Повітряних сил США Ешлі Беббітт. Трагедія сталася під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року.
Імені правоохоронця не розкривають. Чоловіка повністю виправдали за результатами службового розслідування.
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Родичі Беббіт раніше повідомляли, що вимагатимуть через суд відшкодування у розмірі 10 мільйонів доларів. Усе тому, що правоохоронець начебто не попередив жінку, перш ніж відкрити вогонь.
Загибель Ешлі Беббіт
- Жителька Сан-Дієго – Ешлі Беббіт – стала однією з жертв під час штурму Капітолію. Правоохоронець вистрілив у ветеранку, коли вона намагалася вибити двері до будівлі Конгресу.
- Медики боролися за життя 35-річної Беббіт. Однак поранення виявилося несумісним з життям: куля влучила ветеранці у шию. Невдовзі жінка померла у лікарні.
- В армії США Беббіт прослужила 14 років. Вона була палкою прихильницею Трампа. Зокрема, на її сторінці у фейсбуці було багато дописів на підтримку політика.
Штурм Капітолію: головне
- Прихильники Трампа штурмували Капітолій 6 січня 2021 року. Того дня Джо Байдена під час засідання Сенату мали оголосити переможцем президентських виборів у США у 2020 році.
- Водночас Трамп закликав людей боротися за його перемогу. Згодом політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.
- Після початку штурму засідання довелося перервати. Людей оперативно евакуювали з будівлі.
- На місце події оперативно прибули правоохоронці.
- Загалом жертвами штурму стали 5 людей: 4 прихильників Трампа та 1 поліцейський.