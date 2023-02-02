Суд взяв під варту ексзаступника Резнікова з величезною заставою, – ЗМІ

Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Якщо за нього не внесуть заставу, він перебуватиме під вартою 2 місяці.

1 лютого Шаповалову повідомили про підозру. Вже 2 лютого, за клопотанням ДБР, Печерський районний суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою багатомільйонної застави.

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Під яку заставу може вийти Шаповалов

Суд взяв В'ячеслава Шаповалова під варту на 2 місяці, проте з альтернативою внесення застави у розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень. Про це журналістам повідомили джерела у правоохоронних органах.

У чому підозрюють ексзаступника міністра

Згідно з матеріалами розслідування ДБР, чиновник просував укладання договорів на закупівлю продуктів для військових за завищеними цінами, а також амуніцію поганої якості: бронежилети, каски, одяг та інші речі для потреб військових на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Усі договори укладалися за повною передплатою.

За даними ДБР, Шаповалов "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань".

У Бюро уточнили, що командування Сил логістики ЗСУ зверталось до нього стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції, проте він ігнорував їх.

1 лютого В'ячеславу Шаповалову повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, що 24 січня 2023 року Шаповалов сам подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівель у Міноборони.