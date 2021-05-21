Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Віктор Медведчук, якого звинувачують у держзраді, залишиться під домашнім арештом до 9 липня. Суд не змінив запобіжний захід для кума Путіна.

Апеляцію розглядали 21 травня судді Київського апеляційного суду. Адвокати Медведчука хотіли скасування арешту.

Важливо Медведчук заявляє, що у слідства немає нових доказів проти нього

За рішенням Апеляційного суду, Медведчук буде і надалі перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Це рішення не підлягає оскарженню.

Про що клопотали сторони

захисники Віктора Медведчука просили пом'якшення запобіжного заходу;

слідчі вимагали суворішого заходу – взяття під варту чи заставу у 300 мільйонів гривень.

Зауважимо, суд не задовольнив апеляційні скарги як адвокатів, так і прокурорів. Водночас одразу 26 нардепів від ОПЗЖ хотіли взяти на поруки кума Путіна, але суд відмовив.

Справа Віктора Медведчука: головне

11 травня нардепу Віктору Медведчуку оголосили про підозру. Його звинувачують у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів. У СБУ заявили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором".

Вже 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний браслет.