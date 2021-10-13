Суд заочно арештував сина Януковича
13 жовтня 2021 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:сайт Судової влади України
Сину Януковича Олександру обрали запобіжний захід у справі про відмивання коштів, розтрату держмайна, пособництві та іншому. ВАКС вирішив заочно заарештувати втікача.
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання слідчого детектива НАБУ. Відповідне рішення ухвалили 13 жовтня.
Раніше Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я
У чому підозрюють Януковича-молодшого
Олександр, або як його називали "Сашко-стоматолог", Янукович разом із батьком залишив Україну у 2014 році.
Наразі ВАКС кваліфікував його дії за такими статтями:
- частиною 3 статті 27 – організатор вчинення злочину або керівник його підготовки чи вчинення у справі за частиною 2 статті 205 – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців
- частиною 5 статті 27 – співучасть у злочині у справі щодо частини 5 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- і щодо співучасті у справі, відкритою за частиною 3 статті 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Що відомо про Олександра Януковича?Він старший син президента-утікача, відомий також під прізвиськом "Саша Стоматолог". За правління батька, мав вплив на ринку нафтопродуктів, у будівництві, шляхобудуванні (Донецький облавтодор), нерухомості, земельному бізнесі, елітному суднобудуванні, банківській справі, зерноторгівлі.
Йому належав зокрема "Всеукраїнський банк розвитку", з якого незаконно вивели понад 2 мільярди гривень.
Заочний арешт отримав і Віктор Янукович
- У жовтні 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура просила ВАКС заочно заарештувати Януковича у справі про "Межигір'я". Однак тоді суд не задовольнив клопотання.
- У січні 2021 року ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича у справі "Межигір'я".
- 7 жовтня антикорупційний суд заочно заарештував президента-втікача Віктора Януковича. Справа стосується привласнення "Межигір'я".