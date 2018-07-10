Суд Львівської області відпустив неповнолітнього хлопця, що брав участь у нападі на табір ромів

Апеляційний суд Львівської області прийняв рішення залишити без змін міру запобіжного заходу для одного з повнолітніх нападників на табір ромів у Львові. Неповнолітнього учасника нападу суд відпустив під домашній арешт.

Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на заяву речниці обласної прокуратури Юлію Шевченко.

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Обласний апеляційний суд залишив в силі вирок першої інстанції - Пустомитівського районного суду щодо двомісячного тримання під вартою для ще одного із неповнолітніх учасників нападу на табір ромів. Ще одного неповнолітнього Апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт,

– повідомила Шевченко.

Зазначається, що розгляд справи ще одного з неповнолітніх учасників нападу відкладено до 19 липня. Причиною такого рішення є хвороба його захисника.

Суд залишив без зміни вирок Пустомитівського районного суду щодо 60-денного тримання під вартою для 20-річного організатора нападу та ще трьох фігурантів.

Загалом правоохоронцями було затримано 8 людей, що брали участь у нападі на табір ромів у Львові. Усім їм Пустомитівський районний суд визначив міру запобіжного заходу у вигляді двомісячного тримання під вартою без права застави. Усі затримані подали апеляційні скарги.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.