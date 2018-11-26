Суд над полоненими українськими моряками відбудеться в Сімферополі, – ЗМІ
Суд над полоненими українськими моряками із суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", які Росія затримала у Керченській протоці, може відбутися вже 27 листопада в окупованому РФ Сімферополі.
Про це інформує ТАСС з посиланням на власні джерела.
Читайте також: Обстріл українських кораблів у Азові: Радбез ООН заблокував порядок денний Росії
Російський суд в окупованому Криму збирається обрати запобіжних захід українським морякам, захопленим у полон поблизу Керченської протоки.
Орієнтовно завтра суд розгляне обрання запобіжного заходу щодо українських моряків,
– йдеться у повідомленні.
Додамо, що в мережі з'явився список із прізвищами захоплених РФ українських моряків.
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.
У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада. Порошенко пропонує запровадити воєнний стан в Україні на 30 днів, з 9 години ранку 28 листопада.