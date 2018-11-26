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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Суд над пленными украинскими моряками состоится в Симферополе, – СМИ

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      Суд над захваченными РФ украинцами может произойти 27 ноября
      Суд над захваченными РФ украинцами может произойти 27 ноября / kerch.info

      Суд над пленными украинскими моряками с судов "Бердянск", "Никополь" и "Яна Капу", которые Россия задержала в Керченском проливе, может произойти уже 27 ноября в оккупированном РФ Симферополе.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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      Российский суд в оккупированном Крыму собирается выбрать меры пресечения украинским морякам, захваченным в плен вблизи Керченского пролива.

      Ориентировочно завтра суд рассмотрит избрание меры пресечения в отношении украинских моряков,
      – говорится в сообщении.

      Добавим, что в сети появился список с фамилиями захваченных РФ украинских моряков.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября. Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине на 30 дней, с 9:00 утра 28 ноября.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ заложники Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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