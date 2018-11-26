Суд над пленными украинскими моряками состоится в Симферополе, – СМИ
Суд над пленными украинскими моряками с судов "Бердянск", "Никополь" и "Яна Капу", которые Россия задержала в Керченском проливе, может произойти уже 27 ноября в оккупированном РФ Симферополе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
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Российский суд в оккупированном Крыму собирается выбрать меры пресечения украинским морякам, захваченным в плен вблизи Керченского пролива.
Ориентировочно завтра суд рассмотрит избрание меры пресечения в отношении украинских моряков,
– говорится в сообщении.
Добавим, что в сети появился список с фамилиями захваченных РФ украинских моряков.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.
В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября. Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине на 30 дней, с 9:00 утра 28 ноября.