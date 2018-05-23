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Суд продовжив арешт Россошанському-молодшому

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Суд продовжив арешт Россошанському-молодшому
Суд продовжив арешт Россошанському-молодшому / Фото з відкритих джерел

Обвинуваченому у скоєні смертельного ДТП, у якій загинула сестра вбитої адвоката Ірини Ноздровської, Дмитру Россошанському суд продовжив запобіжний захід на два місяці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

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Продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою на два місяці,
– йдеться у повідомленні.

Як нагадали у прокуратурі, Дмитро Россошанський обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України

Нагадаємо, аварія сталася 30 вересня 2015 року у селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатинську. Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду.

Після чого, 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої Світлани Сапатинської. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської.

Теги: Новини України Новини Києва Ірина Ноздровська Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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