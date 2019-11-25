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      Суд розглядатиме справу Садового 27 листопада

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      Суд розглядатиме справу Садового у середу, 27 листопада / 24 канал

      Вищий антикорупційний суд розглядатиме справу щодо Андрія Садового 27 листопада о 12:15.

      Мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці написав, що упродовж останніх днів він бачить багато новин на зразок "Садовий продав землю, яка не належить Львову".

      До теми: Садовий про підозру САП: нам немає чого приховувати чи придумувати – відео

      "Вже говорив про це, але про всяк прикріплю сюди копію меморандуму між Львовом та Рясне-Руським. З нього чітко зрозуміло, що конфлікт вичерпано і ця справа – абсурдна", – наголосив Садовий.

      садовий сап
      Меморандум між Львовом та Рясне-Руським/ Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового

      садовий сап
      Меморандум між Львовом та Рясне-Руським/ Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового

      Мер Львова також залишив посилання на рішення суду щодо землі.

      Він додав, що з 2017 року інвестор СТР сплачує земельний податок, а почати будівництво так і не зміг, саме через такі судові тяганини та блокування.

      Дякую усім представникам медіа, що звертаєтесь за коментарями і висвітлюєте весь процес. Мені нема чого приховувати. Правда переможе!
      – підсумував Андрій Садовий.

      У чому підозрюють Андрія Садового

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.

      У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень, хоча, на думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Важливо: Чи справді Львівська міська рада порушила закон, продавши землю для індустріального парку

      Вищий антикорупційний суд за поданням прокуратури має обирати запобіжний захід Садовому. САП клопотатиме перед судом про заставу у 50 мільйонів гривень без можливості взяття під варту.

      Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

      Це цікаво: Індустріальний парк у Львові: 3000 робочих місць і висока середня зарплата

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Новини Львова САП
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