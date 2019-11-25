Суд розглядатиме справу Садового 27 листопада

Вищий антикорупційний суд розглядатиме справу щодо Андрія Садового 27 листопада о 12:15.

Мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці написав, що упродовж останніх днів він бачить багато новин на зразок "Садовий продав землю, яка не належить Львову".

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"Вже говорив про це, але про всяк прикріплю сюди копію меморандуму між Львовом та Рясне-Руським. З нього чітко зрозуміло, що конфлікт вичерпано і ця справа – абсурдна", – наголосив Садовий.



Меморандум між Львовом та Рясне-Руським/ Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового



Меморандум між Львовом та Рясне-Руським/ Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового

Мер Львова також залишив посилання на рішення суду щодо землі.

Він додав, що з 2017 року інвестор СТР сплачує земельний податок, а почати будівництво так і не зміг, саме через такі судові тяганини та блокування.

Дякую усім представникам медіа, що звертаєтесь за коментарями і висвітлюєте весь процес. Мені нема чого приховувати. Правда переможе!

– підсумував Андрій Садовий.

У чому підозрюють Андрія Садового

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.

У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень, хоча, на думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

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Вищий антикорупційний суд за поданням прокуратури має обирати запобіжний захід Садовому. САП клопотатиме перед судом про заставу у 50 мільйонів гривень без можливості взяття під варту.

Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

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