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      Суд скасував штраф для "Інтера" за слова про заміну назв вулиць "іменами фашистських злочинців"

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      Окружний адміністративний суд Києва скасував штраф для телеканалу "Інтер"
      Окружний адміністративний суд Києва скасував штраф для телеканалу "Інтер" / Фото з відкритих джерел

      Скандальний Окружний адміністративний суд Києва скасував штраф на суму в 4 мільйони гривень телеканалу "Інтер" за слова його ведучих під час концерту 9 травня про перейменування вулиць "іменами фашистських злочинців".

      Зауважимо, що мовиться про епізод у травні 2018 року, коли у мережі поширили фрагмент концерту, який мав вийти на "Інтері" 9 числа. У суспільстві викликали хвилю обурення слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

      Читайте також: Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича в столиці

      Вже вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії та прибрати з ефіру відповідний концерт. Проте цього не трапилося: "Інтер" таки запустив в ефір концерт "Победа. Одна на всех".

      Після цього у Києві невідомі активісти кинули в будівлю адміністрації "Інтера" "коктейль Молотова".

      Тоді Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал "Інтер", визнавши заяви ведучих концерту розпалюванням ворожнечі та закликом до розв`язування агресивної війни або її пропаганди.

      Зараз же у своєму рішенні суд дійшов висновку, що в заявах ведучих присутні "ознаки оціночних суджень", проте вони не є розпалюванням ворожнечі та закликом до розв’язування війни або її пропагандою.

      Ознака до заклику та розпалювання ворожнечі не означає факт здійснення такого заклику, оскільки не містять безпосередньо звертання до аудиторії із пропозицією до розв`язування агресивної війни,
      – йдеться у рішенні суду.

      Зокрема суд вважає, що у промовах ведучих немає "пропаганди держави-агресора, дискредитації людей, що боролися проти нацистської та радянської окупації та за незалежність України".

      Окружний адмінсуд також вважає, що Нацрада створює "умови для поширення цензури та привласнення інформації стосовно висвітлення історичних подій в Україні".

      Зрештою суд скасував штраф для телеканалу "Інтер" та зобов’язав Нацраду відшкодувати судовий збір у понад 1,5 тисячі гривень. Зазначимо, що Нацрада має можливість подати апеляцію на таке рішення суду.

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      Теги: Новини України Новини політики Скандал з Інтером
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