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Суд у справі коригувальника вогню "ДНР" по Маріуполю затягують

18:37, сьогодні 139 Читать новость на русском
Коригувальник вогню по Маріуполю Валерій Кірсанов
Коригувальник вогню по Маріуполю Валерій Кірсанов / Screenshot

Судове засідання з розгляду справи коригувальника вогню по Маріуполю Валерія Кірсанова перенесли четвертий раз за півтора місяця.

Бойовики обстріляли у 2015 році житлові квартали Маріуполя.

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Суддя просто взяв вихідний на день засідання. І що цікаво, у прокуратурі такі дії суду затягуванням справи не вважають. Натомість активісти вимагають максимального терміну покарання, а саме 15 років в'язниці, для головного фігуранта - екс-правоохоронця Валерія Кірсанова.

Це робочий час є. І це вже не перший раз, коли переноситься засідання у зв'язку з тим, що не приходять судді. Це інакше як затягуванням процесу назвати не можна,
– зазначила активістка Галина Однорог.

Голова суду Наталя Курбанова зазначила, що раніше засідання переносили через звільнення судді, що вела справу.

"Суддя Сараєв, який є членом колегії суддів, за сімейними обставинами взяв один день відпустки, офіційно, за наказом голови суду. Що стосується головуючого судді Митрофанової, то вона знаходилася на лікарняному, на теперішній день вона подала заяву про звільнення з посади судді", – додала Курбанова.

Вона заявила, що через це була заміна колегії суддів і справа не розглядалася так, як вона б повинна була розглядатися.

Теги: Новини України Новини Маріуполя Обстріл Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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