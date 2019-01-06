Суд відмовився задовольняти позов "Опоблоку" щодо закриття виборчих дільниць у Росії, – нардеп

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив позов "Опозиційного блоку", у якому вимагалося визнати незаконним рішення Центральної виборчої комісії про закриття виборчих дільниць у Російській Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фракції ВР "Опозиційний блок" Вадим Новинський.

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Він назвав рішення суду "політичним": начебто, чинна влада прагне "не допустити до виборів мільйони українців, які виїхали на заробітки, рятуючись від війни", адже вони, мовляв, не збираються голосувати за Порошенка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України закрила усі п'ять виборчих дільниць у Росії: у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону та Новосибірську. При цьому ЦВК України заявила, що припинила співробітництво з ЦВК Росії, адже Україна припинила дію Договору про дружбу з Росією.



Вадим Новинський

До слова, у своїх заявах Новинський замовчує той факт, що закриті у Росії п'ять виборчих дільниць не ліквідовано, а лише перенесено з території РФ до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці за будь-якого кандидата на тих ж умовах, що і в Україні. Цю інформацію опублікувало ЦВК та підтвердив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Раніше 24 канал писав, що про наміри подати позов до суду з цього ж приводу повідомляв нардеп та голова партії "За життя" Вадим Рабінович. А партія "НАШІ", лідером якої є екс-регіонал та народний депутат Євген Мураєв, вже подала до суду – відповідний позов був зареєстрований шостим Апеляційним адміністративним судом 4 січня.