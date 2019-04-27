Суд зупинив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Конкурсній комісії відбирати кандидатів до Європейського суду з прав людини від України.

Суд видав ухвалу через невідповідність процедури міжнародним стандартам, йдеться на сайті суду. Зокрема, терміни проведення конкурсу порушують рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

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Що означає ухвала суду? Конкурсна комісія після рішення суду не може приймати документи від охочих стати суддями ЄСПЛ від України, проводити їхнє тестування, співбесіди та відбирати кандидатів.

Крім того, голова комісії тепер не може подати список суддів-кандидатів до Міністерства закордонних справ та робити будь-що для проведення конкурсу.

Зазначимо, що ухвала суду не є остаточною і може бути оскаржена.

Хто подав позов до суду? Позивачем до Конкурсної комісії є директор Центру стратегічних справ спілки Михайло Тарахкало.

Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає, що конкурс судді до ЄСПЛ в Україні проводять з грубими порушенням тих вимог, які встановлює Рада Європи та українське законодавство.

Що відомо про Європейський суд з прав людини? Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) – це міжнародний судовий орган, рішення якого поширюються на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. До ЄСПЛ входять 47 суддів – по одному представнику від кожної країни.



У червні 2019 спливають повноваження судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської. Тож Україна має визначити трьох кандидатів на посаду шляхом конкурсу. Після внутрішнього конкурсу кандидатів подають на розгляд Парламентської Асамблеї Ради Європи.