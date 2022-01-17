Судді Порошенка стало зле: до суду викликали швидку

Судді, який має оголошувати рішення про запобіжний захід Петру Порошенку, стало погано. Мовиться про Олексія Соколова. Довелось звернутись до медиків.

Першими про ймовірне погіршення самопочуття судді повідомили прихильники п'ятого президента, які зібралися під судом. Про це повідомляє журналістка 24 каналу з місця події.

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Наразі невідомо, у якому стані перебуває суддя. Прихильники Порошенка з-під зали суду переконані, що Соколов симулює, бо нібито боїться виносити рішення про запобіжний захід.

Хто такий Олексій Соколов

Соколова на посаду судді Печерського районного суду Києва призначив у 2017 році сам Порошенко. Однак у 2019 році він отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. Для цього було кілька причин:

суддя не задекларував вчасно своє майно,

ухвалював рішення російською мовою, що є недбалим оформленням документів,

порушував терміни надсилання судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень. Мовиться про 3 справи.

Ухвалював рішення у справах активістів

Соколов ухвалював рішення щодо гучних справ. Наприклад, він приймав рішення про запобіжний захід активісту Майдану Івану Бубенчику у 2018 році. Крім того, суддя розглядав клопотання про обрання "запобіжки" волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) у 2020 році. Тоді мовилось про погрозу вбивства президента Володимира Зеленського.

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