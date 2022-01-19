Суддя підіграв Медведчуку рішенням щодо Порошенка, – Лещенко
Джерело:24 канал
Суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Таким рішенням підіграли Віктору Медведчуку.
Він, ймовірно, вже невдовзі оскаржуватиме свій домашній арешт. Про це в ефірі 24 каналу зауважив народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко.
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Медведчук має шанс вийти з домашнього арешту
За його словами, слідчий суддя, який у справі п'ятого президента обрав запобіжний захід, мав давню історію стосунків із Медведчуком. Він вже ухвалював рішення на користь політика від "Опозиційної платформи – За життя".
Суддя, обравши Порошенку м'якший запобіжний захід, насправді підіграв Медведчуку,
– наголосив Лещенко.
Він пояснив, що Медведчук тепер має великі шанси вийти з-під домашнього арешту на свободу.
Що відомо про домашній арешт для МедведчукаКуму Володимира Путіна оголосили підозру в державній зраді та тероризмі ще 8 жовтня. Його підозрюють у зриві постачання вугілля із ПАР. Окрім цього, проросійський політик брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей. З травня 2021 року Медведчук перебуває під домашнім арештом. У січні рішення продовжили ще на 60 днів.
Лещенко: Медведчук і Порошенко – спільники
"Логіка така: якщо ми проходимо по одній справі, обоє є фігурантами, то чому хтось сидить вдома під домашнім арештом, а хтось може насолоджуватися свободою і вільно пересуватися, займатися політичною діяльністю?", – зауважив Лещенко.
Враховуючи, як відзначив Лещенко, що Медведчук і Порошенко є спільниками у цій справі, цілком ймовірно, що рішенням щодо Порошенка суддя підіграв заодно і Медведчуку.
Лещенко прокоментував особисте зобов'язання для Порошенка: дивіться відео
Головне про суд у справі Порошенка
- Печерський районний суд Києва у "вугільній справі" обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
- Суддя не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила обрати для п'ятого президента тримання під вартою з альтернативою застави на суму 1 мільярд гривень.
- Відтак Порошенко повинен здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також – з'являтися на всі процесуальні дії. Такий запобіжний захід діятиме до 19 березня, тобто 2 місяці.
- За словами юристів, таке відносно м'яке рішення суду означає, що державне звинувачення не змогло повною мірою довести обґрунтованість підозри.
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