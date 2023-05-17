Залишиться в ізоляторі: ВАКС визнав законним затримання Князєва

Нещодавно колишнього голову Верховного Суду Всеволодя Князєва затримали після отримання хабаря у розмірі 3 мільйонів доларів. Захист Князєва оскаржив його затримання.

Натомість слідчий суддя ВАКС Олег Федоров під час розгляду справи відмовив у задоволенні скарги. Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним, повідомляє 24 Канал.

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Що постановив суд

Під час засідання Суддя Федоров відмовив у задоволенні скарги за незаконне затримання Всеволода Князєва в порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України.

У САП нагадують, що 18 травня об 11:00 відбудеться засідання ВРП з розгляду подання керівника САП про надання дозволу на утримання під вартою колишнього Голови Верховного Суду.

Нагадаємо, що підозрюваний в отриманні хабаря у 2,7 мільйона доларів Князєв заявив на суді, що його затримання "неправомірне", адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку.

Його адвокат Клочков заявив, що тримання його підозрюваного у тимчасовому ізоляторі "незаконне".

Що передувало

15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.

Правоохоронці затримали чинного голову Верховного Суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

16 травня у Верховному Суді скликали позачерговий пленум, який розпочався о 14 годині. 142 голосами судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, "що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників".

Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника Суду.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові – адвокату у справі щодо отримання хабаря.

Усі, що відомо про скандал з Князєвим – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Князєв залишатиметься суддею Верховного Суду. Звільнити його має право Вища рада правосуддя.