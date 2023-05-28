Підозрюваний знає право і спробує ним маніпулювати, – ДБР про гучну справу судді Тандира

В ніч на 26 травня у Києві під час комендантської години на блокпості сталася аварія за участі автомобіля голови Макарівського районного суду Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. Після цього усі відомства спрацювали блискавично, тож підсудному уже обраний запобіжний захід.

Однак оскільки підозрюваний є очільником одного із районних судів Київщини, ведення кримінального провадження та доведення справи у суді до вироку може бути непростим. Про це в етері телемарафону розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, повідомляє 24 Канал.

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Підозрюваний може маніпулювати правом

Тетяна Сапьян зазначила, що і цей процес, і це кримінальне провадження, і доведення у суді до вироку буде "трішечки непростим". Усе через те, що підозрюваний може маніпулювати правом.

Ми всі з вами прекрасно знаємо, усі стежили за процесом, і абсолютно є зрозумілим, що цей процес і це кримінальне провадження, і доведенням у суді до вироку буде трішечки непростим через те, що головний підозрюваний, як ми розуміємо, абсолютно володіє правом та законодавством, спробує ним маніпулювати і спробує затягнути процес,

– підкреслила Тетяна Сапьян.

Тож орган досудового розслідування та сторона обвинувачення уже готуються до того, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу. Ба більше, як підкреслила Тетяна Сапьян, у ДБР уже до цього готові. А відтак, за її словами, "відповідальність за скоєний злочин буде невідворотна".

Зібрана беззаперечна доказова база

Тетяна Сапьян також підкреслила, що події після резонансної трагічної ДТП розгорталися доволі оперативно. У блискавичній роботі вона відзначила і ДБР як орган досудового розслідування, і прокуратуру, і суддів.

Ми наразі маємо з вами підсудного і маємо обраний запобіжний захід – це тримання під вартою без права внесення застави,

– зазначила радниця з комунікацій ДБР.

Тож вона сподівається, що й відповідальність за скоєний злочин настане так само оперативно. Адже для цього є уся беззаперечна доказова база, зокрема, фото та відео, а також необхідні свідчення.

Попри це Тетяна Сапьян звернулася до жителів Київщині, зокрема, Макарівського району.

Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше напідпитку сідав за кермо, ми просимо зателефонувати на гарячу лінію територіального управління ДБР у місті Києві. Це 0443395135,

– повідомила радниця з комунікацій ДБР.

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