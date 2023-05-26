На смерть збив нацгвардійця на блокпосту: суддю примусово перевірять на алкоголь і наркотики

Майже опівночі 26 травня суддя на високій швидкості влетів в блокпост, вбивши 23-річного нацгвардійця. У нього примусово відберуть біологічні зразки.

Після того, як суддя дізнався, що нацгвардієць загинув, він почав казати, що нібито не був за кермом. Мовляв, ДТП скоїв водій, який втік у кущі.

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У судді примусово відберуть біологічні зразки

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусовий відбір біологічних зразків у судді, який збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.

Правоохоронці затримали суддю, що мав ознаки сп'яніння, на місці ДТП. Однак він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків. Тому заступник керівника Київської міської прокуратури підготував клопотання до суду щодо примусового відібрання зразків у винуватця аварії.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Наразі вони встановлюють механізм та причини ДТП. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.

За скоєння смертельної ДТП судді загрожує до 10 років в'язниці.

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