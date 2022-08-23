"Відмазки" росії не спрацюють, – політолог про судилище над захисниками Маріуполя

росія планує провести демонстративне судилище над українськими захисниками Маріуполя. Окупанти не відмовляться від свого цинічного задуму, адже таким чином хочуть демотивувати ЗСУ.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Антонюк. Він прокоментував заяву президента України, який сказав, що мерзенним судилищем над захисниками України росія відріже себе від переговорів.

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За словами Антонюка, кремль повністю проігнорує слова Зеленського.

Окупанти будуть посилювати демонстративність так званого "трибуналу", шантажуючи і намагаючись демотивувати українських військових,

– сказав політолог.

Кому насправді адресоване попередження Зеленського

Антонюк припустив, що звернення Зеленського було адресоване не так росії, як Реджепу Ердогану, який у серпні приїжджав до Львова і намагався переконати президента України, що треба сідати за стіл переговорів з путіним.

Олександр Антонюк Політолог Зеленський, знаючи, що судилище буде, просто вказав чіткі червоні лінії для того, щоб Ердоган чітко розумів причинно-наслідковий зв'язок. Якщо президент Туреччини вважає, що має вплив на путіна, то завдяки своєму авторитету він може розв'язати питання азовців під відповідні гарантії.

Політолог додав, що Україна може використати контакт Ердогана з путіним, аби говорити не тільки про полонених бійців полку "Азов", а й цивільне населення та дітей.

"Відмазки" росії не спрацюють

За словами Антонюка, якщо окупанти влаштують судилище над азовцями, то турецький лідер побачить, що путін порушує червоні лінії.

Звісно, росія може спробувати перекинути відповідальність на терористів із квазіреспублік на Донбасі. Мовляв, це вони влаштовують "трибунал", а кремль тут – ні до чого.

Однак ці "відмазки" росії не спрацюють. Ердоган – не дурень, і чудово розуміє, що насправді відбувається,

– зазначив політолог.

Він додав, що тоді постане питання, які гарантії може Ердоган давати Зеленському чи як може спонукати президента України до переговорів з путіним.

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