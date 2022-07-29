У порту Триполі помітили судно з краденим українським зерном
Джерело:Посольство України в Лівані
Судно з краденим на тимчасово окупованих територіях українським ячменем зайшло у порт Триполі, що у Лівані. Офіційний Київ попросив ліванську владу звернути на це увагу.
росіяни продовжують красти українське зерно та вивозити його за кордон. Про те, що судно з українським ячменем було у Триполі, повідомив президенту Лівану Мішелю Ауну посол України Ігор Осташ.
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Український ячмінь завантажили на російське судно у Феодосії
Українське зерно загарбники викрали на тимчасово окупованих територіях. Потім завантажили його на своє судно у Феодосії.
Станом на 27 липня цей корабель все ще перебував у порту Триполі. Посол Осташ попросив президента Ауна з'ясувати умови перебування цього судна в ліванських територіальних водах.
Також було підкреслено, що зазначений факт може завдати шкоду двостороннім відносинам,
– зауважив Осташ.
Посол обговорив з главою Лівану і постачання українського зерна на ліванський ринок. Україна обіцяє, незважаючи на війну, гарантувати продовольчу безпеку своїм партнерам.
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Розблокування експорту українського зерна: коротко
- 22 липня Україна підписала з Туреччиною та ООН так звану "зернову угоду", росія це зробила зі свого боку. Мовиться про розблокування експорту зерна з портів Южного, Одеси та Чорноморська.
- Вже наступного ранку росіяни обстріляли Одеський морський порт. Це викликало обурення світової спільноти.
- Незважаючи на це, українська сторона повідомляє, що перше судно з зерном може вийти в море вже найближчим часом.
- Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що караван супроводжуватимуть мінні тральщики.
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