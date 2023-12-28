У водах Севастополя виявили невідоме затонуле судно: що стало причиною аварії

Біля узбережжя Севастополя в районі 35 Берегової батареї виявили затонуле судно. Походження цього об'єкту наразі невідоме.

Раніше, 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова Крим вирувала потужна негода. На морі розігрався шторм та шалений вихор. Тоді окупанти назвали цю негоду "штормом століття".

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Знаходження невідомого судна

Як зазначає видання, про знахідку повідомила тренерка збірної Севастополя з підводного спорту Ганна Севастьянова, яка днями виконувала занурення у води біля берегів Севастополя.

За її словами, судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26 – 27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні.

Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне,

– розповіла плавчиня.

Як пише місцеве видання, металеве виконання корпусу свідчить про його відносну сучасність. Втім, будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося.

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