Судова реформа: у Раді суддів назвали терміни розгляду кандидатів до Етичної ради

В Офісі Президента України проевли зустріч, на якій розглянули реалізацію судової реформи в Україні. Зокрема, обговорили питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та порядку обрання членів Вищої ради правосуддя.

У робочій зустрічі взяли участь представники комітетів Ради з питань правоохоронної діяльності, а також правової політики та з питань антикорупційної політики, Офісу Президента.

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Найважливіший етап – відбір до Етичної ради

Були присутні і голова Верховного Суду Валентина Данішевська та голова Ради суддів України Богдан Моніч, представники посольств країн G7 та ЄС.

За словами глави Комісії з питань правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас, одним з найважливіших питань є відбір кандидатів до складу Етичної ради.

Ми непорушні у необхідності якнайшвидшої реалізації ухваленого законодавства на підставі тих норм, які є,

– сказав Іонушас.

У Раді суддів України тим часом працюють над визначенням кандидатур до етичної ради. Вже наприкінці жовтня сподіваються проводити співбесіди з кандидатами.

Має запрацювати комісія, яка обере кандидатів до ВККС

Ще один пріоритет – старт роботи конкурсної комісії, яка обиратиме кандидатів до ВККС.

Представники судової гілки влади на етапах підготовки, ухвалення та впровадження законів говорили про певні вади, суперечності й необхідність деяких змін. Водночас ми ніколи не ставили впровадження реформи в залежність від того, чи будуть внесені зміни (до законодавства – 24 канал),

– наголосила Валентина Данішевська.

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У G7 закликали пришвидшити реалізацію судової реформи

Як запевнив перший секретар з політичних питань посольства Великої Британії в Україні Джеймс Род-Мур, очікується дуже суттєва фінансова, моральна та політична підтримка. Проте вона можлива тоді, коли продовжиться формування Етичної ради та відбір до ВККС.

Зазначимо, що раніше посли країн "Великої сімки" закликали Україну пришвидшити імплементацію судової реформи. Британська дипломатка Мелінда Сіммонс наголосила, що теперішній темп не сприяє реалізації відповідних змін.