Судову реформу в Україні доведуть до кінця, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що судову реформу в Україні вдасться повністю реалізувати. Уже ухвалені фундаментальні закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя.

Про це президент розповів під час пресмарафону 26 листопада. Він наголосив, що реформа необхідна для очищення судової влади.

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Зеленський назвав судову реформу "шаховою грою"

Зеленський вважає, що саме завдяки змінам судова система позбавляється від корумпованості, яка існувала у гілці багато років.

Глава держави назвав судову реформу непростою "шаховою грою", яку планують довести до кінця. Зеленський додав, що закони про ВККС та ВРП ухвалили саме в тому форматі, про який просили міжнародні партнери та суддівська спільнота.

Все це буде зроблено. Всі ці закони, які були спрямовані від нас до Верховної Ради України – як би не було складно – ми все це доведемо до кінця,

– повідомив Зеленський.

Зеленський зазначив, що також сподівається, що до кінця року буде обраний керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Щодо цього звертались посли та міжнародні партнери.

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