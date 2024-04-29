"Путін намагатиметься створити хаос": у Сухопутних військах розкрили задум диктатора

Для Владіміра Путіна ситуація на фронті є питанням виживання як диктатора та узагалі фізичного існування. Путін розуміє, що якщо його окупаційна армія зупиниться – почнеться обвал.

Так, виникне багато питань, зокрема – для чого взагалі помирали російські окупанти, якщо немає результатів. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зазначивши, що це може викликати дестабілізацію всередині Росії.

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Що задумав Путін

Є ще один момент – наразі на рівні країн НАТО та ЄС Путін не визнаний як легітимний президент. Також ним займається суд в Гаазі.

Путін зараз намагатиметься створити в Україні максимальні проблеми. Це ми бачимо за їхніми спробами знищити наші об'єкти життєзабезпечення та інфраструктури, по ударах по цивільному населенню. У нього зараз стоїть завдання створити хаос в Україні, щоб вийти на переговорний процес з нашими союзниками,

– сказав Тимочко.

За його словами, Путін сподівається, що союзники проситимуть його піти на поступки, тож у такий спосіб він зможе вимагати поступок для себе. Можливо, так він хоче отримати гарантії, що залишиться диктатором у межах Росії або зберегти свої фінанси за кордоном.

Крім того, показовими є арешт заступника Сєргєя Шойгу та хвороба Рамзана Кадирова. Тимочко переконаний, що Путін намагається прибрати зі свого оточення "замазаних кров'ю" й неприйнятних для європейської політики, а на їхнє місце хоче поставити більш лояльних. Це може свідчити про внутрішні палацові перевороти.

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"Усі ці чинники зумовлюють те, що Путін намагатиметься максимально, не зважаючи на людей та технологічні можливості, кидати їх на війну в цьому році", – підсумував Тимочко.

Що відбувається в оточенні Путіна