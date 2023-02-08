На Сумщині чули вибухи: у кількох областях – повітряна тривога

8 лютого 2023, 12:26
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У декількох областях України станом на 8 лютого оголосили повітряну тривогу. На Сумщині чули вибухи.

Українців закликають не нехтувати безпекою й негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя, нагадує 24 канал

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Де повідомляють про небезпеку

Станом на 13:35 повітряну тривогу оголосили у таких областях:

  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Луганська (триває з 4 квітня 2022);
  • Миколаївська;
  • Одеська.

Окрім того, "червоним" на карті є тимчасово окупований Крим (з 11 грудня).

Важливо! Телеграм-канали повідомляють, що на Сумщині пролунали вибухи. Заявили про роботу російської артилерії.

Що відбувається на фронті 8 лютого

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 8 лютого вдалося ліквідувати вже 134 100 окупантів. Російські загарбники без жодного успіху намагаються наступати на 5 напрямках. Українські захисники та захисниці дають рішучу відсіч ворогу.
  • Упродовж доби воїни ЗСУ відбили чимало атак окупантів. Зокрема, на Луганщині.

 

 
Автор: Мар'яна Бекало