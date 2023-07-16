У Сумах прогриміли 2 вибухи: Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники

16 липня 2023, 11:36
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У Сумах посеред дня пролунали два вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили, що може працювати наша ППО через активність ворожих дронів.

Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 11:29 16 липня. Тривога в Сумській області тривала з 11:05 до 11:44 16 липня, пише 24 Канал

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Що відбувається в Сумах

Суспільне з посиланням на своїх кореспондентів написало, що в Сумах пролунало два вибухи. 

Сумська область – імовірність застосування ворогом ударних безпілотників,
– написали Повітряні сили ЗСУ під час ранкової тривоги орієнтовно о 9:38.  

Станом на 11:07 українські військові попередили, що у Сумській області можлива робота ППО по ворожих безпілотниках.

Після відбою повітряної тривоги, о 11:45 16 липня, Сумський міський голова Олександр Лисенко написав, що попрацювали сили протиповітряної оборони та подякував їм за захист. 

Над Сумщиною збили ворожий дрон

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що о 11:30 16 липня наша ППО Збройних Сил України збила ворожий дрон над територією Сумського району.

Це вже друга ворожа ціль за день (16 липня – 24 канал), знищена нашими захисниками! Дякуємо ще раз нашим героям!
– відзначили в ОВА.  

Вибухи на Сумщині лунали посеред ночі

  • Вранці 16 липня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що вибухи, які мешканці чули в Сумах та Сумському районі вночі 15 липня – не несли загрози мирним.
  • Посадовець пояснив, що не про все зараз можна говорити, адже йде повномасштабна війна. Тому по той бік кордону наші повідомлення теж читають. 
  • Володимир Артюх закликав зберігати інформаційну тишу та подякував захисникам України. Детальніше про те, що відбувалось у Сумській області читайте за посиланням

Автор: Діана Квасневська