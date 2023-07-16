У Сумах прогриміли 2 вибухи: Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники

У Сумах посеред дня пролунали два вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили, що може працювати наша ППО через активність ворожих дронів.

Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 11:29 16 липня. Тривога в Сумській області тривала з 11:05 до 11:44 16 липня, пише 24 Канал.

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Що відбувається в Сумах

Суспільне з посиланням на своїх кореспондентів написало, що в Сумах пролунало два вибухи.

Сумська область – імовірність застосування ворогом ударних безпілотників,

– написали Повітряні сили ЗСУ під час ранкової тривоги орієнтовно о 9:38.

Станом на 11:07 українські військові попередили, що у Сумській області можлива робота ППО по ворожих безпілотниках.

Після відбою повітряної тривоги, о 11:45 16 липня, Сумський міський голова Олександр Лисенко написав, що попрацювали сили протиповітряної оборони та подякував їм за захист.

Над Сумщиною збили ворожий дрон

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що о 11:30 16 липня наша ППО Збройних Сил України збила ворожий дрон над територією Сумського району.

Це вже друга ворожа ціль за день (16 липня – 24 канал), знищена нашими захисниками! Дякуємо ще раз нашим героям!

– відзначили в ОВА.

Вибухи на Сумщині лунали посеред ночі