У Сумах прогриміли 2 вибухи: Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники
У Сумах посеред дня пролунали два вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили, що може працювати наша ППО через активність ворожих дронів.
Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 11:29 16 липня. Тривога в Сумській області тривала з 11:05 до 11:44 16 липня, пише 24 Канал.
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Що відбувається в Сумах
Суспільне з посиланням на своїх кореспондентів написало, що в Сумах пролунало два вибухи.
Сумська область – імовірність застосування ворогом ударних безпілотників,
– написали Повітряні сили ЗСУ під час ранкової тривоги орієнтовно о 9:38.
Станом на 11:07 українські військові попередили, що у Сумській області можлива робота ППО по ворожих безпілотниках.
Після відбою повітряної тривоги, о 11:45 16 липня, Сумський міський голова Олександр Лисенко написав, що попрацювали сили протиповітряної оборони та подякував їм за захист.
Над Сумщиною збили ворожий дрон
У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що о 11:30 16 липня наша ППО Збройних Сил України збила ворожий дрон над територією Сумського району.
Це вже друга ворожа ціль за день (16 липня – 24 канал), знищена нашими захисниками! Дякуємо ще раз нашим героям!
– відзначили в ОВА.
Вибухи на Сумщині лунали посеред ночі
- Вранці 16 липня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що вибухи, які мешканці чули в Сумах та Сумському районі вночі 15 липня – не несли загрози мирним.
- Посадовець пояснив, що не про все зараз можна говорити, адже йде повномасштабна війна. Тому по той бік кордону наші повідомлення теж читають.
- Володимир Артюх закликав зберігати інформаційну тишу та подякував захисникам України. Детальніше про те, що відбувалось у Сумській області читайте за посиланням.