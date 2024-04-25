Росіяни вдарили по Сумах авіабомбою
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху. До цього Повітряні сили попереджали місцевих жителів про те, що в напрямку міста рухається ціль.
В обід у Сумах лунали вибухи. Виявилось, що ворог випустив по місту керовану авіаційну бомбу.
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У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги
О 13:50 по всій Україні вже вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Коли вся країна почервоніла, додатково Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.
Згодом, о 14:16, жителів Сумської області закликали перейти в укриття. Повітряні сили попередили про ціль у напрямку міста.
За кілька хвилин кореспонденти Суспільне повідомили, що в місті чули звук вибуху.
Росіяни вдарили по інфраструктурі міста
В ОВА повідомили, що росіяни вдарили по інфраструктурі міста Суми керованою авіабомбою.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються,
– сказали в ОВА.
У військовій адміністрації регіону зазначили, що російські окупанти продовжують нехтувати правилами війни, міжнародними конвенціями й продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини.
Людей закликали дотримуватись правил безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Варто зазначити, що до цього, вночі та зранку 25 квітня, росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом було зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська та Білопільська громади.