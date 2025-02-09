У Сумах росіяни вдарили "Шахедом" по автостоянці

Окупанти запустили по Україні ударні дрони. У Сумах чули вибух.

Надвечір 9 лютого у низці українських областей оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Небезпека нависла й над Сумщиною, передає 24 Канал із посиланням на міського голову Сум.

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У Сумах гучно

Близько 22:56 у Сумах пролунав вибух. Про це повідомив мер Олександр Лисенко. Він зазначив, що перед вибухом жителі міста могли чути роботу ППО. Посадовець закликав містян перебувати в укриттях.

Пізніше Лисенко перепостив повідомлення від моніторинового каналу, в якому йшлося про те, що ворог поцілив дроном по автостоянці.

Нагадаємо, що раніше Повітряні сили попереджали, що "Шахеди" перебувають на півночі, півдні та центрі Сумщини і рухаються курсом на південний захід.

Зазначимо, що тривога дісталася і Київської області. Там теж було чутно роботу сил протиповітряної оборони.

До слова, вдень Сумська область зазнала балістичного удару. Ворог вдарив ракетою по промисловій зоні обласного центру. На щастя, минулося без жертв.