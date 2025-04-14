Росія вдарила балістикою по Сумах: там прогримів вибух

Російські окупанти вкотре тероризують Суми. Так, ввечері 14 квітня в місті прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 14 квітня в низці областей оголосили повітряну тривогу загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Вже о 21:02 стало відомо, що в Сумах пролунав вибух. Через декілька хвилин в Повітряних силах повідомили про прихід балістики в межах міста.

Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми,

– написали в ПС о 21:08.

Наразі деталей про вибух в місті більше немає. Станом на 21:18 тривога в регіоні триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Ворожий терор Сум 13 квітня

Нагадаємо, що вранці на Вербну неділю, 13 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок цієї ворожої атаки зафіксовано руйнування у центрі міста. Крім цього, є багато загиблих та постраждалих через обстріл.

Відомо, що кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до 35 осіб, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Також унаслідок атаки постраждало 117 осіб, серед яких – 15 дітей. Наразі до лікарень госпіталізовано близько 40 осіб. Стан 11 потерпілих медики оцінюють як важкий.