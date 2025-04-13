У Сумах ракета вдарила по мирному населенню: десятки людей загинуло

Зранку 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Ворог цинічно атакував мирне населення, і, на жаль, є багато загиблих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

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Унаслідок ракетного удару є загиблі

Близько 10:17 у Сумах прогримів потужний вибух, за кілька хвилин – повторний. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та пуски керованих авіабомб на Сумщині.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що російська армія 13 квітня цинічно вдарила по мирному населенню. На жаль, внаслідок атаки є багато загиблих.

Наразі кількість жертв зросла до 20. За інформацією Суспільного, серед поранених також є діти.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок ракетного удару. Світла та вічна пам'ять!

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що російська армія цинічно вдарила по центру Сум. На місці атаки видніється дим, повідомляють про пожежі та загоряння автівок.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що російська армія вдарила по цивільному населенню Сум. Також він повідомив, що загинули мирні люди.

На цинічний удар ворога відреагував і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що російська армія цинічно вдарила по мирних жителях Сум у Вербну неділю, щоб було багато жертв.

"І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом. Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільних", – засудив удар росіян Коваленко.

Нагадаємо, що раніше Росія завдала цинічного удару балістикою по мирному населенню Кривого Рогу. Надвечір 4 квітня російська армія вдарила касетною балістичною ракетою по житловому району міста, ракета вибухнула поруч з дитячим майданчиком.

Унаслідок ворожої атаки загинуло 20 осіб, 9 з яких – діти. Також 75 осіб, серед яких багато дітей, отримали поранення.