Внаслідок атаки "Шахедами" у Сумах спалахнула пожежа: у ДСНС показали разючі кадри

18 січня 2024, 10:24
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

Ввечері 17 та вночі 18 січня російська армія атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок обстрілу постраждали Суми.

У місті спалахнула пожежа. Наслідки ворожої атаки у Сумах приборкували наші рятувальники.

До теми У Сумах чули звуки вибухів: оборонці неба збили чотири "Шахеди", уламки впали на будівлю

У Сумах спалахнула пожежа внаслідок атаки "Шахедами"

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що пізно ввечері 17 січня у Сумах внаслідок падіння уламків від збитого ворожого безпілотника типу "Шахед" відбулося руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки.

Крім того, в приміщенні також спалахнула пожежа. На місце подій оперативно прибули рятувальники, які почали гасити вогонь.

Рятувальники гасять вогонь, що спалахнув у Сумах після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС

Крім того, у ДСНС показали відео, як вогнеборці борються із наслідками пожежі. На кадрах видно, як внаслідок тушіння яскравого полум'я у небо підіймається пара, а частина приміщення перетворилася на брухт та згарище.

Ліквідація пожежі у Сумах: відео ДСНС

У ДСНС розповіли, що рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню.

Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"

  • Ввечері 17 січня у Повітряних силах ЗСУ попередили про пуск російських безпілотників типу "Шахед" з різних напрямків. Зрештою вибухи пролунали у Сумській області, де наші захисники збили 4 ворожі "Шахеди".
  • У Сумській ОВА зазначили, що падіння уламків збитого "Шахеда" спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення та загоряння двох вантажівок. Відомо, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
  • Вибухи також лунали у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Сили ППО збивали ворожі дрони-камікадзе й у небі над Хмельницькою областю.
  • Уже зранку 18 січня у Повітряних силах розповіли, що ворог запустив 33 "Шахеди" по Україні. Нашим захисникам неба вдалося збити 22 БпЛА.

Автор: Владислав Кравцов