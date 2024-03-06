Пожежі у квартирах, пошкоджені будинки й автомобілі: моторошні наслідки обстрілу Сум

Уночі 6 березня Росія атакувала Суми безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок влучання дронів є серйозні руйнування.

У мережі повідомляли, що вибухи у місті пролунали близько о 01:00. Як повідомили в Сумській ОВА, у місті зафіксували три прильоти БпЛА типу "Шахед".

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Які наслідки атаки на Суми

Журналісти Суспільного повідомляють, що один із "Шахедів" влучив посеред двору – між багатоповерхівками. Унаслідок влучання у будинку вибило вікна, пошкоджено кілька автівок.

Як додали в Офісі Президента, ворог направив на місто 4 безпілотники, однак унаслідок падіння уламків є руйнування. Так, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, а також близько 20 приватних автомобілів. Окрім того, внаслідок падіння уламків зруйновано котельню у медичному закладі.

В ДСНС повідомили, що унаслідок нічної атаки сталося загоряння у трьох квартирах 5-поверхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Станом на ранок 6 березня за допомогою до медиків звернулося 7 осіб, серед яких – одна дитина. Одну людину було госпіталізовано, про жертв інформація не надходила.

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Через нічну атаку в одному з будинків вимкнули опалення, світло і газ. У деяких будівлях, що розташовані поруч з місцем атаки, також вимкнули опалення. Тому рятувальники розгорнули два пункти незламності для обігріву населення. Також у пунктах незламності фахівці надавали допомогу у вирішенні побутових проблем, які виникли у мешканців будинків після атаки.

Рятувальники ліквідували загоряння та розгорнули пункти незламності / Фото ДСНС

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