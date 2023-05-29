На Чернігівщині пролунали потужні вибухи під час тривоги

Вдень 29 травня в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Вибухи було чутно на Чернігівщині.

Попередньо, працює ППО. Про це повідомляють моніторингові групи, інформує 24 Канал.

Важливо У Києві під час тривоги пролунали вибухи в центральних районах: працює ППО

Вибухи на Чернігівщині

В ОК "Північ" підтвердили, що в області працює ППО

На Чернігівщині працює ППО! Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги,

– наголосили у відомстві.

У Києві під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

Мер Віталій Кличко вдень 29 травня повідомив про вибухи в місті у центральних районах.

Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває, зазначив Кличко.

В Оболонському районі є повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня окупанти обстріляли нашу країну. Так, на Київ загарбники запустили крилаті ракети типу Х-101/555 з акваторії Каспійського моря та ударні безпілотники Shahed. Важливо, що це уже 15 за рахунком атака БпЛА на столицю від початку травня. Внаслідок неї постраждалих немає, однак є певні руйнування інфраструктури.

Також були влучання в один з військових об'єктів Хмельницької області, через що постраждало 5 літальних апаратів.

Окрім цього, на Одещині було влучання в портову інфраструктуру.