Мер Конотопа розповів про ситуацію на Сумщині після прориву ЗСУ на Курщину
Наразі російські військові не припиняють обстріли Сумської області. Однак на тлі операції Сил оборони на Курщині, місцеві дещо мають оптимістичніші настрої.
Дії ЗСУ у Курській області мають убезпечити насамперед мешканців українського прикордоння. Чи змінилась зараз ситуація у Сумській області, 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
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Якою зараз є ситуація на Сумщині
Українські військові вже більш як тиждень проводять операцію у Курській області. Однак росіяни продовжують тероризувати місцеве населення Сумщини.
Зараз збільшилась кількість КАБів по самому прикордонню. Трохи ближче до Сум, Путивля окупанти теж. Але з огляду на те, що наші ЗСУ створюють таку собі демілітаризовану, буферну зону у Курській області, у повітрі відчувається подих оптимізму серед цивільного населення. З'явився душевний спокій, гарантія безпеки, що завтра знову не доведеться з "Коктейлями Молотова" виходити і палити російські танки,
– наголосив Артем Семеніхін.
За словами мера Конотопа, у сумчан з'явилося відчуття безпеки, якого довго не було. Адже особливо тривожно містянам у період, коли подейкували про ймовірний наступ російської армії на Сумську область.
"Звичайно, щоночі стали літати "Шахеди" над Сумщиною. Є певний дискомфорт від цих БпЛА. Але сьогодні, до речі, на Сумщині збили 4 "Шахеди" – наші Сили оборони вдало працюють, вдосконалюють свою майстерність", – зауважив Семеніхін.
Для мешканців Сумської області уже є звичною робота протиповітряної оборони. Її чути навіть за багато кілометрів до безпосереднього місця збиття, наприклад, дронів.
Евакуація з Сумщини
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що 183 населені пункти Сумщини, які потерпають від постійних обстрілів з боку російської армії, підлягають першочерговій евакуації.
Це зроблено правильно. Є певний алгоритм та затверджені плани щодо тимчасового відселення людей на, зокрема, західні території нашої держави. У випадку якоїсь екстраординарної ситуації у нас також розроблені та відпрацьовані плани щодо відселення людей,
– зауважив мер Конотопа.
До слова, певна кількість місцевих на тлі повідомлень про ймовірний наступ росіян на Сумщину вже виїхала.
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"Зрозуміло, що людей треба убезпечувати. Але й також потрібно дати військовим можливість повноцінно працювати. Наприклад, ті й же артустановці потрібно обрати позицію у певній місцевості, а там є житлові будинки. Тому військовим доводиться ризикувати та їхати в іншій квадрат, або ж взагалі відмовитися від певної дії", – пояснив Семеніхін.
Українські військові піклуються про цивільне населення, тож не виконують завдань, які можуть нашкодити мирним жителям. Тому важливо провести евакуацію й з цього погляду.